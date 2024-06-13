作者不詳/蓬莱山図/山水図/祝事山水図/掛軸/名家伝来/AD-63



作者不詳/蓬莱山図/山水図/祝事山水図/掛軸☆宝船☆AD-63 | www.arashtv.in



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掛軸 山水図 逸品 I162-



真作】西村観山/青緑蓬莱山図/山水図/祝事山水図/掛軸/名家伝来/AC-598-



掛軸 松尾玲楓『蓬莱仙境 山水図』絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 p11061 | フリマアプリ ラクマ



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掛軸 松尾玲楓『蓬莱仙境 山水図』絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 p11061



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【参考】作者読めません【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は概ね良好です。表装は天の右端に欠損補修痕あります。巻裏に多数の虫ナメあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 172cm × 幅 56cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。