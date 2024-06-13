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作者不詳/蓬莱山図/山水図/祝事山水図/掛軸/名家伝来/AD-63
商品番号 P82458649339
商品名

作者不詳/蓬莱山図/山水図/祝事山水図/掛軸/名家伝来/AD-63
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 5,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【参考】作者読めません【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は概ね良好です。表装は天の右端に欠損補修痕あります。巻裏に多数の虫ナメあります。　　桐合せ箱付　　　軸丈　　縦　172cm　×　幅　56cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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作者不詳/蓬莱山図/山水図/祝事山水図/掛軸/名家伝来/AD-63
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