書道　墨　廷珪遺法 壬申年楊氏宛樓選烟

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商品詳細
廷珪遺法壬申年楊氏宛樓選烟超頂漆煙書をやっていた祖父の自宅保管されていたものです商品についてと状態の詳細はわかりかねます。箱に書き込み汚れあり。古い物です、ご理解ご容赦いただける方にお願いしますほんの少し使用してあるようにみえます簡易包装ノークレームノーリターン#中国書画墨#上海墨厰出品#中国#墨
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