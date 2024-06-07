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ポケモンカード　ヘルガー　レジェンド　1stEdition
商品番号 C88651003182
商品名

ポケモンカード　ヘルガー　レジェンド　1stEdition
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 3,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヘルガーのポケモンカードになります。10年近く前のカードですので、スリーブ保管はしていたものの、多少の傷はございますが、どれも目立つものではありません。ご理解いただける方は写真でご確認の上ご検討ください。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルかがやくリザードンかがやくカメックスかがやくゲッコウガアルセウスギラティナポケセンポケカゆうりおじょうさまリーリエカイデッキロストゾーンレジギガスフュージョンアーツスペースジャグラーキュレムVミュウVVmaxVMAXセイボリークイックボールマリィアルセウスバトルVIPパスアクロマの実験URSRパルキアVSTARVstarvstarかがやくリザードンロストアビスイーブイヒーローズこくばバドレックスursrギラティナSAカメックスフシギバナミラージュゲートナタネセレナSRふりそでSR漆黒のガイスト白熱のアルカナ白銀のランスパラダイムトリガールギアスズナVstarユニバーススカーレットバイオレットミモザトリプレットビートキハダSARナンジャモグルーシャクレイバーストスノーハザード
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