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東寺監修 公認 国宝 不動明王 ミニチュア仏像
商品番号 I26021439500
商品名

東寺監修 公認 国宝 不動明王 ミニチュア仏像
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東寺認定ミニチュア仏像ポリウレタン、ポリストーン製■サイズ高さ130x幅85x奥行85(mm)MINIBUTSU不動明王(ふどうみょうおう)弘法大師立体曼荼羅21体真言宗開宗1200年記念東京国立博物館「空海展」出展品主題...仏像・神像フィギュア立体曼陀羅
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