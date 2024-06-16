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【最安値プライド】ディアルガvstar ur psa10
商品番号 M62877716871
商品名

【最安値プライド】ディアルガvstar ur psa10
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 3,394 円
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商品詳細

こちらの商品は私自身がPSA鑑定(米国直送)へ出したワンオーナー品。ショップで納得できる状態のカードを選び、鑑定に出した物です。他にも多数鑑定品を出品しております。《最安値精神です》#きんちゃんコレクション覗いてみてください！他サイトにも出品してるので急に削除する場合がございますのでご了承ください。psa10鑑定にて最高グレードの品質である証明がされております。psa10取れた物につきましても白かけがある場合がございます。状態に関しましては画像をご確認ください。
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