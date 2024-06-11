茶道具　中棗　嵯峨棗　若松蒔絵　輪島塗　荒井喜峰作　仕覆共箱付

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自宅保管品未使用品です、本体、仕覆は汚れカスレございません、共箱、紐はヤケが有ります、写真を御覧頂きご判断お願いいたします、又専門外ですので専門的な質問にはお答え出来かねます、宜しく。サイズ 口径6cm 高さ7cm