REMO/ジャンベ ブラックアース 14インチ DJ-0014-BE

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REMO/ジャンベブラックアース14インチDJ-0014-BEご覧頂きありがとうございます。購入して数回しか使っていないまま、室内に保管しておりました。傷はほぼありません。ケース、チューニング付きです。アフリカでは、色々なセレモニーに使われ、現在では、アフリカ音楽の枠を越え、様々なジャンルで演奏されているポピュラーな楽器。レモのアコースティックボディ新フィニッシュ(ブラックアース)に、特殊グラフィック技術Skyndeepによるブラックの合成プラスティックヘッドをマウント。他のジャンベよりもブライトな音色で存在感のある商品です!ロープハンドル/専用チューニングキー付きサイズ14”×25”(約36センチ×約64センチ)重量：約6.6kg●土日祝日は、発送お休みしております。●質問や不明点等ございましたら、お気軽にコメント欄までお願い致します。59800-1025