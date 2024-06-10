アルター オーディンスフィア グウェンドリン 1/8 フィギュア

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アルター/グウェンドリン/オーディンスフィアよつばとフィギュアレビュー

【商品】アルターオーディンスフィアグウェンドリン1/8【状態】新品未未開封品です。ダンボール梱包で発送いたします。【コメント】ご覧いただき、ありがとうございます。・コメントなく即購入可です。・価格交渉は必ず希望価格を提示してください。(最大で１割まで)※全く値引きしないこともありますし、１割以内でも額が大きければ削除することもあります。・他サイトに同時出品している場合があります。他サイトと同時期に落札された場合、落札をキャンセルさせていただくことがあります。・稀に急な出張があり発送までに最長で１週間程度お時間をいただく場合があります。