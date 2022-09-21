fantastics

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商品詳細
FANTASTICS夢者修行2018FANTASTIC9タオルFANTASTICSメンバー中尾翔太がデザインしたタオルです。外装から出し一度ネット洗濯しましたが未使用です。袋に入れて保管しておりました。目立つほつれ等は有りません。おまけ付き神経質な方はご遠慮下さい。即購入OKfantasticsファンタスティックス トレカ アクスタ 八木勇征 中島颯太 世界 佐藤大樹 澤本夏輝 瀬口黎弥 堀夏喜 木村慧人
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