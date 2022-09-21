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fantastics
商品番号 O59698629161
商品名

fantastics
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,799 円
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商品詳細

FANTASTICS夢者修行2018FANTASTIC9タオルFANTASTICSメンバー中尾翔太がデザインしたタオルです。外装から出し一度ネット洗濯しましたが未使用です。袋に入れて保管しておりました。目立つほつれ等は有りません。おまけ付き神経質な方はご遠慮下さい。即購入OKfantasticsファンタスティックス　トレカ　アクスタ　八木勇征　中島颯太　世界　佐藤大樹　澤本夏輝　瀬口黎弥　堀夏喜　木村慧人
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