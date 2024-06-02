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【新品未開封・シュリンク付き】ハイクラスパック VSTARユニバース　1BOX
商品番号 B47504078510
商品名

【新品未開封・シュリンク付き】ハイクラスパック VSTARユニバース　1BOX
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。即購入OKです。ハイクラスパックVSTARユニバース　1BOXシュリンク付きです。カードショップで購入したまま保管し、新品未開封品となります。発送はシュリンク付きのままプチプチで梱包のうえ、発送します。なお、新品未開封品となりますが、すり替え防止のため、ノークレーム・ノーリターンとさせていただきます。
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