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- 【新品未開封・シュリンク付き】ハイクラスパック VSTARユニバース 1BOX
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。即購入OKです。ハイクラスパックVSTARユニバース 1BOXシュリンク付きです。カードショップで購入したまま保管し、新品未開封品となります。発送はシュリンク付きのままプチプチで梱包のうえ、発送します。なお、新品未開封品となりますが、すり替え防止のため、ノークレーム・ノーリターンとさせていただきます。
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