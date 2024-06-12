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- 彫刻家 昆野恒(こんのひさし)作 銅彫刻壁掛け
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商品詳細
直径20cm厚さ2.5cm贈呈品として入手しました。彫刻家昆野恒(1915-1985)氏の作品として長期自宅保管品です。素材···ブロンズ
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