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彫刻家　昆野恒(こんのひさし)作　銅彫刻壁掛け
商品番号 V17185582977
商品名

彫刻家　昆野恒(こんのひさし)作　銅彫刻壁掛け
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直径20cm厚さ2.5cm贈呈品として入手しました。彫刻家昆野恒(1915-1985)氏の作品として長期自宅保管品です。素材···ブロンズ
http://narcologia.ru/goods/rouge190310.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral74832.html
http://narcologia.ru/goods/navigate707330.html

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