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ポケモンカード　クレイバースト　1BOX 30パック　シュリンクなし
商品番号 S62564698388
商品名

ポケモンカード　クレイバースト　1BOX 30パック　シュリンクなし
ブランド名 Svital
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入歓迎です。ポケモンカードクレイバースト　1BOXシュリンク無し（製造番号一致）購入時にシュリンクは外され、箱から取り出されてからの30パック購入でしたので箱はつきません。そのままで差し替え等の無い製造番号一致の30パックとなりますのでSR、SAR、AR、URなどの封入率はシュリンク付きBOXと同じです。サーチ等でレア抜きやパックの入れ替え等は一切行っておりませんので安心してお買い求めください。評価を見て頂ければわかると思います！※中身での評価はおやめください。神経質な方はご購入ご遠慮下さい。
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