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レイジングサーフ　サーフゴー SAR 他30枚セット SR RR AR
商品番号 W61567282510
商品名

レイジングサーフ　サーフゴー SAR 他30枚セット SR RR AR
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 2,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パック開封後すぐにスリーブに入れたので美品かと思いますが念のためプレイ用としてご購入ください。見たい所があればコメント下さい。
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