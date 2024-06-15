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激レア　オオサワオカリナAE♭管トリプル大沢
商品番号 H14658449925
商品名

激レア　オオサワオカリナAE♭管トリプル大沢
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 42,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

貴重なオオサワオカリナAE♭トリプル管です。楽器店にもなかなか置いていない品になります。サックスなどと同じ調になります。使用感はほとんどありませんがトリプルオカリナなのでそれなりに音色や音程などコントロールが必要となります。写真をご確認ください。元々税込み17万円以上で買った記憶がありますが、送料無料で格安で提供します。3Noでお願いいたします。音楽　趣味　楽器　オカリナ　オカリーナ　トリプル　3連管　プレミア　格安　かっこいい　披露宴　特技
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