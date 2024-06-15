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商品詳細
貴重なオオサワオカリナAE♭トリプル管です。楽器店にもなかなか置いていない品になります。サックスなどと同じ調になります。使用感はほとんどありませんがトリプルオカリナなのでそれなりに音色や音程などコントロールが必要となります。写真をご確認ください。元々税込み17万円以上で買った記憶がありますが、送料無料で格安で提供します。3Noでお願いいたします。音楽 趣味 楽器 オカリナ オカリーナ トリプル 3連管 プレミア 格安 かっこいい 披露宴 特技
http://narcologia.ru/goods/kindness283405.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring894396.html
http://narcologia.ru/goods/reboot418036.html
激レア オオサワオカリナAE♭管トリプル大沢
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