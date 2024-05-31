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ポケモンカード　VSTARユニバース　ブイスター　1BOX
商品番号 A73639160710
商品名

ポケモンカード　VSTARユニバース　ブイスター　1BOX
ブランド名 Avital
特別価格 税込 3,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード9/16にコンビニで購入したVSTARユニバースシュリンク付き1BOXです。箱の凹み、傷みございません。写真の追加も可能です。配送はプチプチでの梱包の上宅急便コンパクトでの配送を致します。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral944932.html
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