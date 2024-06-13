Alesis 電子ドラムキット DM Lite Kit

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Alesisの電子ドラムキット「DMLiteKit」になります。動作良好です。アンプに接続し全てのパッド、ペダルの音出し確認致しました。多少の使用感ありますが比較的綺麗な状態です。アルコール洗浄済みです。セット内容本体、電源ケーブル、接続ケーブル、ペダル2個、スティック商品説明DMLiteKitは初心者から経験者まで、誰でも楽しくスキルアップを目指せる高性能な電子ドラムキットです。ライトアップするパッドや考え抜かれた特殊な練習法を組み込んだこの商品は、折り畳み可能で持ち運び簡単、USB端子まで搭載。このキットを使って、自分が目指す演奏を実現させよう。10のプリセットキットと200以上のドラム＆パーカッションサウンド携帯音楽プレーヤーを接続して、お気に入りの曲と一緒に演奏可能な外部入力端子（ステレオミニ端子）オーディオ録音ソフトウエアやドラム音源ソフトなどで使用可能なUSB-MIDI端子