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清 木製彫填漆塗 細工彫り『八仙捧寿文』金彩蒔絵 喰籠 蓋物 菓子器 / 茶道具
商品番号 E37450480555
商品名

清 木製彫填漆塗 細工彫り『八仙捧寿文』金彩蒔絵 喰籠 蓋物 菓子器 / 茶道具
ブランド名 Evital
特別価格 税込 16,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

清木製彫填漆塗細工彫り『八仙捧寿文』金彩蒔絵喰籠蓋物菓子器/茶道具懐石道具☆時代物☆5D0627サイズ(約):幅25cm、高さ11.5cm、重さ1.2kg種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/choice439785.html
http://narcologia.ru/goods/moisture592769.html
http://narcologia.ru/goods/response426742.html

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