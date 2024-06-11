清 木製彫填漆塗 細工彫り『八仙捧寿文』金彩蒔絵 喰籠 蓋物 菓子器 / 茶道具

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商品詳細
清木製彫填漆塗細工彫り『八仙捧寿文』金彩蒔絵喰籠蓋物菓子器/茶道具懐石道具☆時代物☆5D0627サイズ(約):幅25cm、高さ11.5cm、重さ1.2kg種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/choice439785.html
http://narcologia.ru/goods/moisture592769.html
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