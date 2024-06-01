

【セット販売】Stunningフォトカード☆JoongDunk☆じゅんだん



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Starinmymindで両想いなのに片想いというじれったい主演CP役を務め、最新作HiddenAgendaでも安定のケミストリーを魅せてくれるJoongDunkのフォトカードセットです。カードサイズなので、財布・定期入れ・社員証入れに入れて持ち歩けますし、家の癒しコーナーに飾るのも良いですね。◆商品：Joong/DunkのSTUNNINGSERIESフォトカード×1セット◇サイズ：8.5×5.5cm（カード） 6×9cm（外包）◇枚数：9枚/箱◇素材：PVC◇重量：50g※セット販売のみとなります。★★以下ご了承の上、ご購入ください★★★・海外からの輸送時に緩衝材等で保護していますが、輸送時の衝撃により折れ跡、傷跡、凹み跡、ゆがみ等がある場合がございます。・サイズや重さ等は素人採寸の為、多少の誤差がある場合がございます。・お使いのモニター画面によっては現物の色と若干異なる色に見える場合がございます。・新品未使用品ですが、出版社、店舗等での保管状況により、擦れ跡、コーティング剝がれ、ヨレ等がある場合がございます。・海外での印刷物のため、購入当初より印刷ズレ、インク汚れ等がある場合がございます。・タイのGMMTVショップで購入しました。#Joong#Dunk#Kluen#Daonuea#JD#じゅんだん#HiddenAgenda#STARINMYMIND#SkyInYourHeart#StarandSkytheseries#2Moons2#BadBuddy#OurSkyy2#FEELFANFUNCAMPINGCONCERT#FFFCampingconcert#タイ沼#タイBL#タイドラマ#GMMTV