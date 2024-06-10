ヴィンテージ アルトサックス用ネック H.SELMER （セルマー）M6

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商品詳細
ヴィンテージアルトサックス用ネックH.SELMER（セルマー）M6（マーク6）ラッカー仕上げ状態中古品ネックコルク交換済オクターブタンポ交換済オクターブキィの調整につきましてはお近くの楽器店、工房へお持ち込み下さい。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral582332.html
http://narcologia.ru/goods/moisture751569.html
http://narcologia.ru/goods/procurement556533.html
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