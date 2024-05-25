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- サザンオールスターズ 茅ヶ崎ライブ 45周年限定品 故郷法被 Lサイズ ④
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商品詳細
9/23発送可能です。サザンオールスターズ茅ヶ崎ライブ45周年限定品故郷法被(Lサイズ)新品未開封明るいオレンジカラーが映える法被は、目を引くこと間違いなし！法被とともに、お祭り気分で、サザンオールスターズの45周年イヤーを楽しんで下さい！【サイズ】●Lサイズ：身幅70cm身丈90cm袖丈30cmMサイズ：身幅66cm身丈81cm袖丈29cm【素材】綿100％こちらの商品は新品未開封です。掲載画像を確認の上、ご購入下さい。色、形、匂いなど、気になさる方のご購入は避けて下さい。我が家での喫煙者、飼育用の動物は、飼っていません。送料込みの価格です。値引きバラ売りなどは致しません。よろしくお願いします。___________________________________________#searchサザンオールスターズ桑田佳祐SouthernAllStarsKeisukeKuwataタレントグッズアミューズAmuseサザンオールスターズ応援団
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