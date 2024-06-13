◎古美術 庵々◎江戸期 古銅造 聖観音菩薩像◎寺出物江戸以前仏像■仏教美術菩薩像

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数ある品の中からこちらをご覧頂きありがとうございます。大切になさって下さる方希望です。転売される方はお買い上げをお控え下さいませ。写真無断転載禁止でお願い致します。私個人での所蔵品です。時期もじきです為手元へ大切にして下さる方にこの度お譲り致します。非常に作りの良い古銅造聖観音菩薩像です。素材は古銅磁石には反応しません。サイズ約 高さ17.7cm高台直径6.1cm重量357g■大変に貴重な仏像でございます。古く味わい深く気品さを感じます。彫金技術も高く美しい品です。海外で作られた品でなく国内時代物の品です。もう出て来ないでしょうし中々販売する方もいないと思います。古美術骨董価値もあり味わい深く意匠も絶品です。●状態：時代を経ています、使用されたモノなので細かいスレ、小さい傷等あります。コスレやイタミ汚れなど写真でご確認下さいませ。美術館や博物館クラスの品です。古美術骨董品収集家さんの中でもこちらの商品はプロ向きな逸品だと思います。コレクションとして如何でしょうか。気持ちよくお取引できるお客様へお喜び頂けるよう精進してまいります。宜しくお願い致します。#古銅#仏像#神像#菩薩像#平安時代#鎌倉時代#室町時代#安土桃山時代#江戸時代#寺院#寺出物#美術館級#博物館級#アンティーク#古美術#古銅仏#仏教美術#古美術#骨董#古道具#神像#仏像#江戸時代#明治時代#釈迦像#不動明王#文珠菩薩#聖観音菩薩