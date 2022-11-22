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《新品★》 ガンダム　機動戦士ニャンダム　ジオン公国軍ニャ！　限定特典付
商品番号 X94657115967
商品名

《新品★》 ガンダム　機動戦士ニャンダム　ジオン公国軍ニャ！　限定特典付
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,666 円
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商品詳細

《未開封新品★匿名配送》MEGACATPROJECT機動戦士ガンダム機動戦士ニャンダム　ジオン公国軍ニャ！【限定特典：ハロと猫シルエットのトレー付き】ニャンダム　メガハウスプレミアムバンダイ　プレバン　限定の出品です。●新品未開封です。輸送箱も未開封です。輸送箱に伝票を貼って、そのまま発送いたします。●安心の匿名配送にて承ります。●新品未開封品ですので、万が一商品に不具合があった場合は、大変お手数ですがメーカーへ直接ご連絡をお願い致します。当方では返品、交換はできかねます。大変申し訳ございませんが、バラ売りやお値引きは対応致しかねます。予めご了承ください。コメントなしで即購入OKです。よろしくお願い致します！#プレミアムバンダイ#メガハウス#ニャンダム#ガンダム下記、メーカーの商品説明文の抜粋です。人気タイトル···機動戦士ガンダム人気のキャラクター達が全員「猫」に大変身しちゃうMEGACATPROJECTの『機動戦士ガンダム』第２弾が早くも登場！マスコットはポケットに入る全長30㎜前後とキュートなサイズ感で、それぞれにキャラクターシートも入っています。プレミアムバンダイ限定特典として「ハロ」と「猫シルエットのトレー」が付属！全8種がセットになった商品でございます。①シャア・アズナブル②ガルマ・ザビ③ランバ・ラル④クラウレ・ハモン⑤ドズル・ザビ⑥ギレン・ザビ⑦ララァ・スン⑧シャア専用ザク
http://narcologia.ru/goods/freshman37556.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose890040.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi105247.html
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