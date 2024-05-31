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98 尺八　一尺八寸管　銘嵐龍？
商品番号 V79024013109
商品名

98 尺八　一尺八寸管　銘嵐龍？
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 12,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長さ　54.5センチ重さ560グラム銘　嵐龍？　　中継ぎ　銀ヒビが　は完全に修復されていい音が出ると思いますよろしくお願いします
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