

京都産30型天然砥石 | wic-capital.net



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#1 高級仕上げ砥石 京都産 30型 天然砥石 枠付 約1330g - 書



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入札の際は必ず説明を最後まで読み、内容をご理解の上ご入札ください。《商品の内容》高級仕上げ砥石極上京都産30型天然砥石枠付《サイズ》縦：約205mm横：約75mm幅：約30mm《商品の状態》未使用保管品になります。経年による、染み、汚れ等が御座いますが、目立つ欠け・傷は見当たりません。画像にてご参考ください。取り扱いの段階で生じた擦れや微細な傷がある場合もあります。詳細な点にだわりのある方は入札をお控えください。撮影の条件によっては、実物とは色合い等異なる場合がります。《お取引方法・注意事項他》落札者様からのご連絡は、落札後3日以内にお願いします。(3日以内に、お届け先のご連絡が無い場合は、取引の意志無しとみなし、落札者都合でキャンセルさせて頂きます。)