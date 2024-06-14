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【最安値】新品未開封 映画 バービー ウエスタン PLAZA限定 バービー人形
商品番号 O32120247159
商品名

【最安値】新品未開封 映画 バービー ウエスタン PLAZA限定 バービー人形
ブランド名 マテル
特別価格 税込 6,806 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！Mattel社　マテル社『Barbiethemovie』バービーザムービーのウエスタンバービー人形映画『バービー』の劇中ファッションで使用されていて、ピンクウエスタンに身を包んでいます！PLAZA限定品なので他では中々手に入りません！・新品未開封・BOXサイズ：36×20.5cm（縦×横）・可動ボディ。いろいろなポーズで楽しめます。マテルの輸送用ダンボールにいれてお送りいたします。最安値なのでお早めに！
http://narcologia.ru/goods/Lincoln27902.html
http://narcologia.ru/goods/Addict199118.html
http://narcologia.ru/goods/passivity664683.html
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