最安値】新品未開封 映画 バービー ウエスタン PLAZA限定 バービー人形 ...

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ご覧いただきありがとうございます！Mattel社 マテル社『Barbiethemovie』バービーザムービーのウエスタンバービー人形映画『バービー』の劇中ファッションで使用されていて、ピンクウエスタンに身を包んでいます！PLAZA限定品なので他では中々手に入りません！・新品未開封・BOXサイズ：36×20.5cm（縦×横）・可動ボディ。いろいろなポーズで楽しめます。マテルの輸送用ダンボールにいれてお送りいたします。最安値なのでお早めに！