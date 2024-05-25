mapex ハイハットペダル　シンバル付き

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ハイハットペダル、シンバル付きです。ペダルは中古の為使用感ありですので、あらかじめご了承の上お買い求めください。ペダルの踏み心地は、やや硬めでレスポンスはいいです。ハイハットシンバルはMaxToonのbronzシリーズ？の14インチTOP、bottomの2枚付きです。こちらは購入後ほとんど使用していませんので新品に近いです。詳しくは写真にてご確認ください。シンバルのみ、ペダルのみでの購入も可能ですのでお気軽にご相談ください。別で出品中の品も同時に購入いただいた方は、ある程度お値引きも可能です。種類···ハイハットアクセサリー・パーツ···スタンドレベル···中級者