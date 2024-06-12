BTS WORLD TOUR LOVEYOURSELF Tシャツ BLACK

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BTSWORLDTOURLOVEYOURSELFTシャツブラックBLACKサイズ:①（M相当）コレクションとして保管してありましたが、グッズ整理のためお譲り致します。ワールドツアーのTシャツのため、JAPANEditionとは別のデザインになります。出回りが大変少なく、再販の機会も終了したものになります。人気グループ···BTS