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FERNANDES エレキギター
商品番号 J32641421533
商品名

FERNANDES エレキギター
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 3,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品になります。●画像で商品を確認した上でご購入をお願いします。神経質な方はご遠慮ください。発送)　・弦を緩めて、プチプチパッキンで包装します。更にリサイクル段ボールで梱包して発送します。
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