FERNANDES エレキギター

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商品詳細
中古品になります。●画像で商品を確認した上でご購入をお願いします。神経質な方はご遠慮ください。発送) ・弦を緩めて、プチプチパッキンで包装します。更にリサイクル段ボールで梱包して発送します。
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