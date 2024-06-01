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ガチャポン カプセルマシーン おもちゃ ガチャガチャ 誕生日 プレゼント ゲーム
商品番号 K86595895540
商品名

ガチャポン カプセルマシーン おもちゃ ガチャガチャ 誕生日 プレゼント ゲーム
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガチャポンがなんとお家で楽しめる♪コインを入れてレバーを回せばカプセルが出て来て音楽が鳴ります！お子様が夢中になっちゃいます！カプセルに中身を入れて楽しめます♪盛り上がること間違い無し！※コインは最後までしっかり入れてください。【商品詳細】サイズ(約)：幅26×奥行き21×高さ35cm電源：単三電池×4本付属：カプセル　コインcapsuletoymachinegamepresentberthday他にも玩具おもちゃ・子供用品を販売していますのでぜひご覧くださいませ↓↓↓#雑貨屋さん27の【玩具おもちゃ・子供用品】はこちら
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