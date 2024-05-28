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掛軸　日本画　寄書　宝珠　【 梅僊 雪堂 他 】　掛け軸　骨董品
商品番号 J12571356461
商品名

掛軸　日本画　寄書　宝珠　【 梅僊 雪堂 他 】　掛け軸　骨董品
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 3,276 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛軸　日本画　寄書　宝珠　【梅僊雪堂他】　掛け軸肉筆（和紙に墨　手描き）【状態】骨董品　強い経年の劣化があります。表具部分上部に虫食い等があり裏面から直してあります。シワ　オレ　シミ　あります。普通に掛けてお使いいただける状態です。（状態は画像でよくご確認ください）【サイズ】たて１８９ｃｍ×よこ５３ｃｍ180614　M　コ86　掛軸　日本画　寄書　宝珠にこるんのふりま
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