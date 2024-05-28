書家 松井如流 肉筆書掛軸 しわあり 秋田 大東文化大教授

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書の形式...掛け軸・掛軸皺が微妙に出てます。軸先含めない全体的な大きさは199cm×41cm程度です。松井如流マツイジョリュウ大正・昭和期の歌人,書家大東文化大学名誉教授;日展参事。生年明治33(1900)年3月31日没年昭和63(1988)年1月16日出生地秋田県横手市本名松井郁次郎(マツイイクジロウ)学歴〔年〕秋田准教員養成所卒業主な受賞名〔年〕日展文部大臣賞〔昭和35年〕,日本芸術院賞〔昭和39年〕,勲三等瑞宝章〔昭和51年〕経歴吉田苞竹に師事して書を学び、書家として大成し、のち日展参与。短歌は大正14年「覇王樹」に入社、橋田東声に師事。東声没後は臼井大翼に師事、大翼没後「覇王樹」責任者。著書に「松井流書法」「中国書道史随想」、歌集「水」など。