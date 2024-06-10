美品 外箱付き Pioneer DJM-250MK2 DJミキサー 自宅使用品

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商品詳細
PioneerDJから発売されている2chDJミキサーです。自宅で使用するために購入したのですが結局使わずじまいだったため出品いたします。使用感は多少あるのですが目立つ傷や機能面での問題は全くありません。USBでPCと接続してコントローラーとして使用もできるようです。ご検討ください。DJM-250MK2PioneerDJ本体説明書外箱電源ケーブル以上が内容品です。#PioneerDJ#DJM_250MK2種類···DJミキサー
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