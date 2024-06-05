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レトロゲーム　北斗の拳　鮮烈！北斗神拳　バンダイ
商品番号 P74032384782
商品名

レトロゲーム　北斗の拳　鮮烈！北斗神拳　バンダイ
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 6,063 円
在庫状況 あり

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商品詳細

電池が無くて動作確認は取れていません。昔遊んでいて、箱にしまって押し入れに入っていました。#北斗の拳#バンダイ#レトロゲーム
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