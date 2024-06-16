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天使の額絵
商品番号 K77647181100
商品名

天使の額絵
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■イタリア製■サイズ縦46㎝横56㎝輸入品アンティーク加工になりますので、色ムラ等あるかもしれませんが、ご了承下さい。ガラスは初めから入っておりません。１枚お部屋に飾るだけで、かなりゴージャスになり存在感があります。送料が1400円位かかります。
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