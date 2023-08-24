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KCON LA 2023 JO1 トレカ 金城碧海
商品番号 S31583202223
商品名

KCON LA 2023 JO1 トレカ 金城碧海
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JO1KCONLAトレカ金城碧海見たところ大きな傷はありませんが、海外から取り寄せた後自宅保管のため表面に小さな傷はあるかもしれません。硬質ケースに入れてお送りします。即購入OKお値下げごめんなさい他に出品しているものと一緒にご購入の場合200円分値引きいたします。コメントをください。
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