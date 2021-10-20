♦丹波焼 古陶磁 壺 江戸時代 古美術品 置物 アンティーク骨董品 コレクション

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種類...壺♦気持ちの良いお取引行わせて頂きたい為、メルカリ希望購入価格申し込み機能には対応致しません。プロフィール♦印欄ご覧の上お問い合わせ、ご購入頂きます様お願い致します。 【丹波焼】！ 壺 江戸時代 箱なし 口を折り返し、肩の張った姿形の良い数少ない飾り壺になります。状態古陶磁になりますので経年変化はございます。状態は良く欠け、ひび割れはございません。ご購入の前に画像は実際の色と異なる場合ございます、また状態、産地等含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りあるやもわかりません、古いアンティーク骨董品になりますのでご理解の上、画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。サイズ（概寸）高さ 17.0cm 口径13.2cm胴径 21.4cmご不明点ございましたらお問い合わせ下さい。#織部焼 #唐津焼 #清水六兵衛 #丹波焼 #瀬戸焼 #萩焼 #柿右衛門 #伊万里焼 #九谷焼 #酒井田柿右衛門 #今泉今右衛門 #柿右衛門青磁 #重要無形文化財 #人間国宝 #古伊万里 #香炉 #三田青磁 #黄瀬戸 #加藤唐九郎 #茶道具 #六古窯 #茶碗 #九谷焼 #再興九谷焼 #香道 #染付 #江戸時代 #京焼 #高橋道八 #明治時代 #仁阿弥道八 #古九谷 #茶道具 #江戸時代 #古伊万里 #染付 #幕末 #文化文政 #古丹波 #美濃焼 #瀬戸焼 #黄瀬戸 #瀬戸焼 #唐津焼 #古玩 #古美術品 #美術品 #アンティーク #コレクション #古伊万里 #壺 #瓶 #花瓶 #飾り壺 #古陶磁