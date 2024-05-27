hide LEMONeD イエローハート　ウォレット　長財布　最終価格

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商品詳細
札入れ小銭入れカードポケット3or4だったと思いますチェーンは外すこともできます10年以上前にLEMONeDonlineで購入したものです２つ購入し未開封のまま部屋に置いてましたが今の私が使用するには派手すぎるので出品しますビニール袋には多くのシワがありますが製品自体には外見上大きな傷、劣化等確認できませんでした未開封なので中までは経年劣化等の確認ができません以上のことをご承知のうえでご検討ください現価格からはもうお値引き致しませんのでお早めに
http://narcologia.ru/goods/marshal309580.html
http://narcologia.ru/goods/providence955794.html
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