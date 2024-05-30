八木勇征 ヤギッコリー

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商品詳細
FANTASTICSヤギッコリー1度ライブで使用しました。写真2枚目にシミがついております。ご確認ください。トレカはついておりません。即購入○お値下げ❌ご理解、ご了承のうえご購入願います。
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