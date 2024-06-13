薄桜鬼 風間千景セット

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商品詳細
バッジ6点アクリルキーホルダー2点ストラップ3点バッジ型キーホルダー1点ラバーストラップ1点グランデフィギュア1点アクリルスタンド2点スチコレ4点色紙2点(ザッキャラの方の色紙の裏は一部破損しているのでおまけ程度に思っておいてくださいませ)メッセージカード6点京の都めぐりクリアファイル＆感謝状1点その他紙類7点京の都めぐりタペストリー1点売り切りたいのでバラ売り不可発送の際にはプチプチ梱包致します宅急便発送です
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