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加藤松香作　仁清　福寿菊子　茶碗　共箱　共布　略歴付　茶道具
商品番号 T20874473752
商品名

加藤松香作　仁清　福寿菊子　茶碗　共箱　共布　略歴付　茶道具
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 2,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

加藤松香作の京焼、福寿菊子茶碗になります。菊の絵付けが非常に丁寧に綺麗に描かれた作品です。横幅　約12cm　高さ　約8cm#加藤松香#仁清#京焼#福寿#茶道具#その他の茶碗商品はこちら
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