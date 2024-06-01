墨　未使用　人気商品　即日対応

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商品詳細
墨定価10,000円（税込）●状態：未使用●その他、注意事項：自宅での長期保管品のため新品未使用ですが、神経質な方はご遠慮下さいませ。●人気商品●ご縁のある方に届きますように！書道・習字用品···墨
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