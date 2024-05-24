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- ポケカ ポケモンカード ロストギラティナデッキ一式 ギラティナスリーブ付き
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商品詳細
商品をご覧いだきましてありがとうございます。■商品内容ポケモンカード ロストギラティナデッキ一式デッキ構築したのですが、なかなか時間が取れないため出品します。写真に写っているカードがすべてになります。すべてギラティナスリーブに入っています。余っているギラティナスリーブも40枚ほどお付けしますので、追加、入れ替えなどもしやすいと思います。■取引の注意事項素人目での状態説明のため、必ず写真をご確認頂いた上で納得の上ご購入ください。過度に美品を求める方のご購入はお控えください。購入後の返却、返金はすり替えなどのリスクもあるため、行えませんのであらかじめご了承ください。発送はメルカリ便で折れ、濡れ防止の上、発送させていただきます。非常識な値下げ交渉はお断り致します。検索用ワードGXポケカ伝説の鼓動タイムゲイザースペースジャグラーヒナツかがやくリザードンかがやくカメックスかがやくフシギバナかがやくイーブイメタモンミュウツーvstarギラティナVギラティナvstarおじょうさまミュウツーVVMAXクライマックスVMAXライジングソード\u0026シールドサン\u0026ムーンC、U、R、RR、RRR、TR、SR、UR、HR、PR、ARポケカスターバースフュージョンアーツオリジンパルキアvstarオリジンディアルガvstarオリジンディアルガVオリジンパルキアVダークライvstarミュウVMAXミュウVアルセウスvstarザシアンvアルセウス＆ディアルガ＆パルキアGXリザードンGXレシラム＆リザードンGXピカチュウ＆ゼクロムGXデンリュウVピカチュウvピカチュウvmax蒼空ストリーム 摩天パーフェクトセレビィツツジジラーチザマゼンタザシアンレックウザおとなのおねえさんローズネズサイトウダンデキングブレイズ仰天のボルテッカーシャイニースターvポケカストーン闘エネルギームゲンダイナムゲンダイナVMAXピカゼクザシアンVクイックボール回収ネットネズマリィポケモンいれかえメタルソーサー大きなおまもりドラパルトジラーチ漆黒のガイスト白銀のランスジャンボパック
http://narcologia.ru/goods/slide312587.html
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