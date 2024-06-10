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ポケモンカードゲーム　ハイクラスパックVスターユニバース1BOX シュリンク付き
商品番号 T27048931211
商品名

ポケモンカードゲーム　ハイクラスパックVスターユニバース1BOX シュリンク付き
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 3,552 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シリーズ...ポケモンカードゲームソード\u0026シールドポケモンカードゲーム強化拡張パックポケモンカードポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットハイクラスパックVスターユニバースシュリンク付きです新品未開封ですが神経質の方の購入はご遠慮くださいプチプチに包んで箱に入れてレターパックで24時間以内に発送させて頂きます(⁠θ⁠‿⁠θ⁠)簡易包装にご理解宜しくお願い致します(◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)
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