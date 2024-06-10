ポケモンカードゲーム　ハイクラスパックVスターユニバース1BOX シュリンク付き

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商品詳細
シリーズ...ポケモンカードゲームソード\u0026シールドポケモンカードゲーム強化拡張パックポケモンカードポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットハイクラスパックVスターユニバースシュリンク付きです新品未開封ですが神経質の方の購入はご遠慮くださいプチプチに包んで箱に入れてレターパックで24時間以内に発送させて頂きます(θ‿θ)簡易包装にご理解宜しくお願い致します(◡ ω ◡)
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