セルマー アルトサックス用マウスピース S80 C⭐︎

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商品詳細
セルマーアルトサックス用マウスピースS80SelmerParis#SelmerParis#セルマーアルトサックス用マウスピースS80セルマーS-80Ｃ☆（シー・ワンスター）アルトサックスマウスピース10数本の中から自分で選定しました。とても良い個体で気に入っていたのですが、バンドレンのマウスピースに変えたので出品します。半年ほど使っていたので見た目は使用感ありますが、まだまだ使えると思います。袋のみで箱はつきません。
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セルマー アルトサックスマウスピースS80
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