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- 【希少】YAMAHA ヤマハ グロッケン YG-50C 卓上鉄琴
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。コメントなし即購入も可能です。■商品■YAMAHAヤマハグロッケンYG-50C■状態■使用感ございます。傷、くすみ、錆等ございます。写真にてご確認下さい。写真に写っているものが全てになります。中古品であることをご理解の上、ご購入下さい。#グロッケン#ヤマハ#卓上鉄琴#ヤマハグロッケン#yg50c#りんごの出品
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