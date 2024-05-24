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タイ 寝ガネーシャ ワット・サマーン・ラッタナーラーム 仏像 ピンク ガネーシャ
商品番号 M20971427821
商品名

タイ 寝ガネーシャ ワット・サマーン・ラッタナーラーム 仏像 ピンク ガネーシャ
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 21,619 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイのチャチューンサオ県にあるお寺、ワット・サマーン・ラッタナーラームのピンクのガネーシャ像です。ネズミ（ムシカ）もいます。2022年2月にチャチュンサオ県内で行われた仏教行事にあわせ注文・入手したものです。タイ人の間ではサマーンラッタナーラーム寺は祈願成就までのスピードがとても速いご利益寺として有名です。日本では夢をかなえるゾウのモデルとして知られ、通常の三倍速で願い事を叶えてくれるパワースポットとしてガイドブック等で紹介されています。本品は自宅等に安置したりはせず未使用ですが、画像のとおり元から気泡・傷や色ムラ、色のずれ等があります。拭いてからお送りしますが当初から埃があり、取りきれない可能性もありますのでこれらの状況についてご理解のある方にお譲りできればと思います。本品はタイ国外への持ち出しに係る手続き及び輸送費等を加味した価格としております。大まかなサイズは画像8〜9枚目をご参照ください。画像10枚目の入手時の箱にてお送りする予定です。どうぞ宜しくお願いいたします。※参考にして頂けるのは光栄ですが、抜粋を含む文章等の無断転載は固くお断りします。
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