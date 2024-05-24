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VESTAX FADERBOARD ベスタクスフェーダーボード
商品番号 N66886011384
商品名

VESTAX FADERBOARD ベスタクスフェーダーボード
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 37,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VESTAXベスタクスFADERBOARDDJ用フェーダーコントローラー本体、専用アダプター、説明書の出品です。動作確認済みです。マスターフェーダー最大時にガリ数回使用した後、箱にしまって保管していました。年数を考えると美品になるかと思いますが、あくまで中古品のため、経年によるこまかい損傷などはご理解いください。本機も大変希少ですが、元箱も希少だと思いますので元箱にプチプチを巻いて発送させて頂きます。お値引きはできませんが、よろしくお願い致します。
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