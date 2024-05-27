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種類···ポケモンカード(ポケカ)自引き後、スリーブに入れ暗所にて保管しております。素人目で綺麗ですが、完璧なものを求める方のご購入はご遠慮下さい。すり替え防止のため返品返金は受け付けておりません。発送方法スリーブ、ホルダーに入れ、防水処理を行い発送いたします。