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ミライドンSAR
商品番号 B87040536737
商品名

ミライドンSAR
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 3,185 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)自引き後、スリーブに入れ暗所にて保管しております。素人目で綺麗ですが、完璧なものを求める方のご購入はご遠慮下さい。すり替え防止のため返品返金は受け付けておりません。発送方法スリーブ、ホルダーに入れ、防水処理を行い発送いたします。
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