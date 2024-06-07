EMG ピックアップ　EMG 85 + EMG81+ 配線のセット

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商品詳細
即購入大丈夫です値下げ不可EMGピックアップ8185と配線とボリューム、トーンポットのセットです箱なし画像の物が全てとなります多少の使用感あります外すまでは正常に動作していましたレスポールから外しましたので配線はそのままでジャックと電池スナップも繋がっていますゆうパケットプラスの箱で配線をなるべく外さず送ります注意)トグルスイッチと電池は付属しません正常動作品です取り付け中の破損の返品対応は負いかねます#maborosi楽器
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