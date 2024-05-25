

BETA 57A 楽器用 ダイナミックマイク



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SHURE/BETA57A【正規品】【在庫あり】

種類···マイク定価17300円ほぼ未使用です。■ダイナミックマイク、楽器用■スーパーカーディオイド■周波数特性：50Hz-16kHz■出力インピーダンス：150Ω■感度：?51dBV/Pa(2.8mV)■サイズ・重量：径43mm、長さ160mm・275g■付属品：マイクホルダーA25D、ソフトケース95A2314■コメント：SM57よりも輪郭がはっきりした音が特徴、高域の抜けは抜群。楽器用マイクの定番として人気がありますが、ボーカル用としても多用されます。小ぶりなサイズで取り扱いがしやすいです。値下げ交渉やご質問などありましたらお気軽にお願いします！